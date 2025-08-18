Galatasaray, Icardi hakkındaki son kararını verdi
Galatasaray, yıldız futbolcu Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor. Yönetimin hedefi, Arjantinli golcü ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak. Icardi'nin bu teklife sıcak baktığı ve maaşında indirim yapmayı bile düşündüğü gelen bilgiler arasında.
ICARDI İLE 3 YIL DAHA
Yönetimin hedefi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak. Yıldız oyuncu da bu teklife sıcak bakarken, maaşında indirim dahi yapmak istediği gelen bilgiler arasında.
281 GÜN SONRA GOL ATTI
Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu. Sakatlığının ardından çıktığı Fatih Karagümrük karşılaşmasında oyuna sonradan girerek bir de gol attı.