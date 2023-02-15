Galatasaray Hatayspor'lu Sam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar kiraladı

10 ilde meydana gelen ve büyük yıkımların yaşandığı deprem felaketinin yaraları sarılırken spor camiası da ligden çekilen kulüplerin yıldızlarını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bir çok isimle ilgilenen Galatasaray, ligden çekilen Hatayspor'un futbolcusu Sam Adekugbe ile anlaşma sağladı.

Büyük yıkımların yaşandığı ve liglerin tatil edildiği deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor'dan oyuncu transferi yapmaya başlayan kulüpler de belli oldu. Transfer çalışmaları süren, sarı-kırmızılılar sol bek için çözümü Türkiye'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe ile anlaşma sağladı.

YABANCI KURALI DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıcı hasara neden olan depremin ardından ligden çekilen takımlardan alınan yabancı futbolcuların oynaması şartıyla yabancı kuralını 9+2 olarak güncellemesinin ardından, kulüpler Gaziantep FK ve Hatayspor'daki futbolcularla görüşme sağladı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Galatasaray, bu görüşmeler neticesinde 28 yaşındaki Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe için Hatayspor ile anlaşma sağladı ve transfer için el sıkışıldı. Sezon sonuna kadar Sam Adekugbe'yi kiralık olarak oynatacak olan Galatasaray, futbolcunun maaşını ödeyecek.

ANLAŞMADA SATIN ALMA OPSİYONU YER ALIYOR

Öte yandan anlaşmaya satın alma opsiyonu koyuldu. Galatasaray sezon sonu isterse, 1,2 milyon euroluk bu maddeyi kullanarak, Sam Adekugbe'nin bonservisini alabilecek. Hatayspor'un 2021 yılının Ağustos ayında Norveç ekibi Valerenga'dan 400 bin euroya transfer ettiği Sam Adekugbe, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 1369 dakika görev yaptı.