Haberler

Galatasaray, Gençlerbirliği maç kadrosunu açıkladı, Torreira ve Ugochukwu cezalı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Kırmızı kart cezaları bulunan Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu ile tedavisi süren Wilfried Singo kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya hareket etti. Kamp kadrosunda kırmızı kart cezaları bulunan Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu ile tedavisi devam eden Wilfried Singo yer almadı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un belirlediği kamp kadrosunda şöyle:

"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Snchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 107 sitede yayınlandı.
Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar

Havalimanlarında büyük kaos! 30 saattir böyle bekliyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

Hiç beklemiyordu! O konuşma başını yaktı
Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız

Dembele'nin karısına çirkin yorum!
Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı

Tıp tarihinde bir ilk
Adana'da iki genci öldüren alkollü sürücü tahliye edildi! Gassal baba: Kendi evladımı bana yıkattılar

Oğlunun cenazesini kendi elleriyle yıkadı! Alkollü sürücü serbest
Murat Cemcir’in şirketine iflas kararı! Avukatından açıklama geldi

Şirketine iflas kararı verilmişti! Oyuncunun cephesinden ilk açıklama
Çanakkale'de sınıf arkadaşını darbedip yatağa bağımlı bırakan çocuğa 5 yıl 9 ay hapis! Anne: Oğlum canlı cenaze

Okulda dövülen Murat yatağa bağımlı kaldı! Akranına verilen ceza
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Hayat arkadaşı Alpay’ın vasiyetini açıkladı! Defin yeri krize dönüştü