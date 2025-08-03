Galatasaray Futbol Akademisi, 7 Yeni Futbolcu Transfer Etti

Galatasaray Futbol Akademisi, 7 Yeni Futbolcu Transfer Etti
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Galatasaray, futbol akademisi için Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzaladı. IMza töreni, kulüp yönetimi ve sporcuların ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Galatasaray, futbol akademisine 7 futbolcu transfer etti.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve futbol akademisi idari yetkilileri ile sporcuların aileleri de hazır bulundu. Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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