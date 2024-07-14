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Galatasaray, Fortuna Düsseldorf ile hazırlık maçında karşılaşacak

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Galatasaray, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Galatasaray, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında yarın Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.

Yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Fortuna Düsseldorf mücadelesi yarın TSİ 20.45'te Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Sarı-kırmızılılar buradaki ilk hazırlık karşılaşmasında LASK Linz'e 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.

Galatasaray, 18 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Geinberg bölgesinde çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fortuna Düsseldorf Galatasaray Bundesliga Avusturya Spor Güncel Haberler

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