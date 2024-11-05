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Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Promitheas Patras'ı Mağlup Etti

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Promitheas Patras'ı Mağlup Etti
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Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 91-74 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Galatasaray, konuk ettiği Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 91-74 mağlup etti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Galatasaray: Otis Livingston 14, Sadık Emir Karaca 9, James Palmer Jr 14, Angel Delgado 8, Göksenin Köksal 10, Will Cummings 7, Roberts Blumbergs 8, Efe Vatan, Ebuku Izundu 11, Buğrahan Tuncer 10

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Promitheas Patras: Jordan Walker 22, Michail Lountzis, Linos Chrysikopoulos 2, Dewan Hernandez 8, Wes Ivundu 14, Darius Perry 5, Athanasios Bazinas 3, Kenny Williams 10, Angelos Lagios, Antonios Karagiannidis 10, KJ Williams

Başantrenör: Ilias Papatheodorou

1. Periyot: 23-20 (Galatasaray lehine)

Devre: 47-41 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 63-54 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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