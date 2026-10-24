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Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlığını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü

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Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlığını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki idman taktik çalışmayla sona erdi; hazırlıklar yarın saat 17.00'de tamamlanacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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