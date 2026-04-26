Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı
Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup ederek, Trendyol Süper Lig'deki rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 tamamladığı müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Aslan puanını 71'e çıktı. Şampiyonluk yarışında rakibine karşı önemli bir avantaj elde eden Galatasaray ve puan farkını da 7'ye çıkardı.
Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Samsunspor'a konuk olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı