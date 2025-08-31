Galatasaray, Elias Jelert'i Southampton'a kiraladı

Galatasaray, Elias Jelert'i Southampton'a kiraladı
Galatasaray, Elias Jelert'in satın alma opsiyonuyla Southampton'a kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, bu transferden kiralama bedeli olarak 300 bin euro kazandı.

Süper Lig devi Galatasaray'da yeni sezon kadro planlama çalışmaları devam ederken beklenen ayrılık gerçekleşti.

JELERT İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in geçici olarak Southampton'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılılar, bu transferden kiralama bedeli olarak 300 bin euro kazandı.

İŞTE ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited, şirketimize 300.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250.000 EUR tutarında bonus ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından şirketimize 8.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir. "

GALTASARAY KARİYERİ

2024 yazında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

