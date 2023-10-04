Galatasaray, dünya devini rezil etti! Tarihi galibiyet sonrası efsane logoyu değiştirdiler
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-2'lik Manchester United zaferi sonrası bomba gönderiler yayınlandı. İngiliz devinin elinde tırmık tutan şeytan figürünü değiştiren sarı-kırmızılılar, tırmığı Old Trafford'un zemini üzerinde aslana verdi. Büyük ilgi çeken gönderiye kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Manchester United karşısında deplasmanda tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, geriye düştüğü maçı 3-2 kazanırken, görkemli zafer sonrası rakibine büyük beğeni alan bir göndermede bulundu.
ŞEYTAN TIRMIĞI, ASLANA KAPTIRDI
Galatasaray yaptığı paylaşımda Manchester United'ın armasında yer alan tırmık tutan şeytan figürünü değiştirdi. Old Trafford'un çimleri üzerinde yükselen bir aslanın tırmığı tuttuğu görsel, "Her zaman, her yerde..." ifadeleriyle paylaşıldı. Gönderi kısa sürede binlerce beğeni aldı.
PAYLAŞIMLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ
Öte yandan sarı-kırmızılılar, "Cold Trafford" ve "Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar" notlarıyla büyük ilgi gören başka paylaşımlarda da bulundu.