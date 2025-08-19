Galatasaray, Derrick Köhn'ü Union Berlin'e Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 26 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn'ün 4 milyon Euro bedelle Union Berlin'e transfer olduğunu açıkladı. Futbolcu, Galatasaray'da 19 maçta forma giydi.

GALATASARAY, 26 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn'ün transferi konusunda Bundesliga temsilcisi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir. Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2.000.000 Euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20'sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir."

Galatasaray'da toplamda 19 maçta forma giyen Derrick Köhn, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

TBMM önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs tanıdık çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok

17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.