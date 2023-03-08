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Taraftarın sevgilisi geri dönüyor mu? Galatasaray Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Spor Haberleri

Galatasaray, Dries Mertens, Fredrik Midtsjö ve Fernando Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Dries Mertens, Fredrik Midtsjö ve Fernando Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmzılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Dries Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlamış olup, sağlık heyetimiz gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Fredrik Midtsjö'nün tedavisine devam edildi. Oyuncumuz bugün düz koşulara başladı.

Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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