Galatasaray'da yeniler kamp kadrosunda! Zaniolo ve Adekugbe, Antalya'ya götürüldü
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Galatasaray'ın 20-26 Şubat tarihlerinde yapacağı Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu. Yeni transferler Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo kadroda yer alırken Yusuf Demir, Antalya'ya götürülmedi.
Deprem nedeniyle lige verilen ara sonrası ilk hafta maç yapmayacak Galatasaray, Antalya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılıların, kamp kadrosu belli oldu.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Sarı-kırmızılıların, 20-26 Şubat tarihlerinde yapacağı Antalya'da yapacağı kampın kadrosuna yeni transferler Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe dahil edildi.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şöyle:
Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rachica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi, Enes Büyük