Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Bülent Tulun, sarı-kırmızılıların gündemini Ajansspor'da değerlendirdi. Tulun, Cimbom'un bonservisini almak için yoğun mesai harcadığı kiralık golcü Victor Osimhen'in takımdaki geleceği için çok konuşulacak sözler sarf etti.

"MERTENS, BURUK'UN EKİBİNDE YER ALABİLİR"

Dries Mertens'in sezon sonunda Okan Buruk'un teknik ekibine katılabileceğini belirten Tulun, "Mertens çok ahlaklı bir futbolcu. Altyapası çok kuvvetli, Galatasaray'da görevini layıkıyla yaptı. Sanırım sezon sonunda futbolu bırakıyor. Okan Buruk'un ekibinde yer alabilir. Çok düzgün bir insan, faydalı da olur. Uluslararsı önemli bir oyuncu. İki üç dil konuşabiliyor. Türkiye'yi tanıyor. Çok katkısı olur" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN GALATASARAY'DA KALIR"

Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalacağını öne süren Tulun, "Osimhen müthiş bir insan ve müthiş bir futbolcu. Bu kadar süre içerisinde takıma katkıda bulunup, yüceltip 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynamak ancak büyük bir oyuncunun yapabileceği bir şey. Osimhen, Galatasaray'da kalır. Bu çok mümkün. Burada çok mutlu" dedi.

Bülent Tulun

"BELİRLİ İNSANLARIN KATKILARIYLA TÜM HAKLARI ALINIR"

Galatasaray'ın belirli insanların katkılarıyla Osimhen'in bonservisini alabileceğini söyleyen Tulun, "Sadece futbolu ile değil, davranışları ile de sempati kazandı. Bence İstanbul'da yaşıyor olmaktan dolayı da çok mutlu. Galatasaray mali yönden çok olumlu, pozitif gidiyor. Galatasaraylı belirli insanların katkılarıyla tüm hakları alınır. Osimhen 'Galatasaray'da kalmak istiyorum' derse şaşırmam. Duyduğum kadarıyla tüm hakları için Napoli'yle konuşulan rakam 70 ile 80 milyon euro arasında. Osimhen'in maaşı ise 10 ile 15 milyon euro arasında. Arkadaşlığı çok iyi, insanlar onu çok seviyor. Tabii ki son kararı Galatasaray yönetimi verecek" şeklinde konuştu.

"MUSLERA VEDA EDECEK, İTALYA'YA DÖNEBİLİR"

2011 yazında Fernando Muslera'nın Galatasaray sürecini yöneten Bülent Tulun, Uruguaylı eldivenin sezon sonunda sarı-kırmızılılara veda edeceğini öne sürdü. Muslera'nın bir sonraki adresiyle ilgili konuşan Tulun, "Ülkesine döneceğini sanmıyorum. İtalya'ya dönebilir, orada yaşamak gibi bir planı var. Bir olasılık. Bize Lazio'dan gelmişti. 14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyor. Çok başarılı oldu. Bu kadar uzun süre başarıyla oynayan bir yabancı futbolcuyu bulmak çok zor. Arjantin ve Meksika'dan teklifler var. Bir sene daha bu ülkelerden birinde oynayıp futbola veda edecek" değerlendirmesinde bulundu.

DIDIER DROGBA OLAYI

Galatasaray yönetiminin, Mourinho'ya destek mesajı verdiği için Dider Drogba'ya kırıldığını belirten Bülent Tulun, "Yönetimin Drogba'nın doğum gününü kutlamamsında, Mourinho meselesi nedeni ile kendisine kırılmış olmasını etkisi oldu fakat Drogba'nın bu noktalara gelmesinde önemli yapı olan Mourinho'dur. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler" açıklamasını yaptı.

"NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK ÇOK DAHA ANLAMLI OLUR"

Son olarak Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında iki tane zor deplasmanı olduğunu belirten Tulun, "Bir tanesi Beşiktaş deplasmanı, diğeri Samsunspor deplasmanı. 3 tane de beraberlik hakkı var. Ben Galatasaray'ın kalan haftalarda da mağlup olmayacağına inanıyorum. Bence Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yüzde 80. Namağlup şampiyonluk çok daha anlamlı olur. Okan Buruk'un CV'sinin en önemli bir parçası olacak. Daha önce Galatasaray'ın namağlup ikinciliği var" diyerek sözlerini noktaladı.