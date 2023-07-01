Galatasaray'da Juan Mata takıma veda etti

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da İspanyol ortasaha Juan Mata takıma veda ettiğini sosyal medya paylaşımında duyurdu.

İŞTE JUAN MATA'NIN AÇIKLAMASI:

Kendisine ait instagram hesabından paylaştığı yazıda kulübe veda eden Juan Mata, "Teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim Galatasaray ailesi. Şampiyon Cimbom! Her zaman sizden biri olacağım. Sizi özleyeceğim. Şampiyonlar Ligi'ni lütfen yeniden stadımıza getirin.

Cimbom ailem, muhteşem bir kulüpsün. Bağlılığınız, profesyonelliğiniz ve en önemlisi armaya olan sevginiz nedeniyle ülkedeki en iyi takımız. Bu kulübü daha iyi hale getirmek için çalışan herkese çok teşekkür ederim."

Şüphesiz Galatasaray taraftarı dünyanın en iyilerinden. Bize her zaman evimizde oynuyormuşuz gibi hissettirdiniz. Sevginize tüm kalbimle teşekkür ederim. Hak ettiğiniz tüm mutlu anları yaşamanızı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

MATA BU SEZON 5 MAÇTA 11'DE KENDİSİNE YER BULDU

Juan Mata bu sezon Galatasaray adına lig ve kupa'da toplam 18 maçta 3 gol atıp 1 asist kaydetti. Yalnızca 5 maça ilk 11'de başlayabildi.