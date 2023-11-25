Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçta Icardi, Mertens ve Zaha'nın golleriyle Galatasaray galibiyete ulaştı.

Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan (Dk. 57 Yiğit Arslan), Serkan Olguncan, Serkan Ok

Galatasaray : Muslera, Boey, Davinson Sanchez (Dk. 79 Nelsson), Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Ndombele, Torreira (Dk. 74 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 74 Ziyech), Zaha (Dk. 74 Tete), Icardi

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Lima (Dk. 67 Hadergjonaj), Efecan Karaca (Dk. 67 Augusto), Janvier, Fer (Dk. 81 Aliti), Sisto (Dk. 46 Novais), Balkovec, Eduardo (Dk. 46 Cordova), Oğuz Aydın

Goller: Dk. 37 Icardi, Dk. 45 ve 59 Mertens, Dk. 70 Zaha ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 31 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 38 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.

50. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla soldan bindiren Oğuz Aydın, Kazımcan Karataş'ı geride bırakarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Galatasaray üçüncü golü kaydetti. Kazımcan Karataş'ın soldan ceza sahasına ortasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla arka direğe aşırttı. Mertens'in bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta top filelerle buluştu: 3-0.

70. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Icardi'nin pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Zaha, açısını düzelterek penaltı noktasının gerisine kadar geldi. Yıldız oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gönderdi: 4-0.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.