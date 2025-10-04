Haberler

Galatasaray-Beşiktaş U19 derbisinde kazanan çıkmadı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray-Beşiktaş U19 derbisinde kazanan çıkmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U19 PAF Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maç, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynandı. Galatasaray'ı ilk yarıda öne geçiren golü Berk Kızıldemir atarken, Beşiktaş'ın beraberlik golünü Ozan Sevim attı. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki puanını 13'e çıkarırken, Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı.

U19 PAF Ligi 8. hafta maçında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Galatasaray'ı ilk yarıda öne geçiren golü 38. dakikada Berk Kızıldemir kaydetti. İkinci yarıda Beşiktaş'ta beraberliği sağlayan gol 78. dakikada Ozan Sevim attı. Sarı-kırmızılar 42. dakikada Çağrı Balta ile penaltı atışından yararlanamadı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki puanını 13 yaptı ve 7. sırada yer aldı. Beşiktaş, puanını 16'ya yükselterek 3. sırada konumlandı. Ligde gelecek hafta Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Galatasaray altyapıdan adam gibi oyuncu çıkaramıyor zaten, bu Galatasaray ın en büyük eksikliklerinden biri.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Hipokrat Yemini'ni unutan doktorun rezilliği kamerada
Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci

Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.