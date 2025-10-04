Galatasaray-Beşiktaş U19 derbisinde kazanan çıkmadı

U19 PAF Ligi 8. hafta maçında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Galatasaray'ı ilk yarıda öne geçiren golü 38. dakikada Berk Kızıldemir kaydetti. İkinci yarıda Beşiktaş'ta beraberliği sağlayan gol 78. dakikada Ozan Sevim attı. Sarı-kırmızılar 42. dakikada Çağrı Balta ile penaltı atışından yararlanamadı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki puanını 13 yaptı ve 7. sırada yer aldı. Beşiktaş, puanını 16'ya yükselterek 3. sırada konumlandı. Ligde gelecek hafta Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.