Galatasaray-Beşiktaş U19 derbisinde kazanan çıkmadı
U19 PAF Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maç, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynandı. Galatasaray'ı ilk yarıda öne geçiren golü Berk Kızıldemir atarken, Beşiktaş'ın beraberlik golünü Ozan Sevim attı. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki puanını 13'e çıkarırken, Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı.
U19 PAF Ligi 8. hafta maçında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Galatasaray'ı ilk yarıda öne geçiren golü 38. dakikada Berk Kızıldemir kaydetti. İkinci yarıda Beşiktaş'ta beraberliği sağlayan gol 78. dakikada Ozan Sevim attı. Sarı-kırmızılar 42. dakikada Çağrı Balta ile penaltı atışından yararlanamadı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki puanını 13 yaptı ve 7. sırada yer aldı. Beşiktaş, puanını 16'ya yükselterek 3. sırada konumlandı. Ligde gelecek hafta Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.