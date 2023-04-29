Galatasaray Beşiktaş maçı için hazır

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.