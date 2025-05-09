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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'da Finale Yükseldi

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'da Finale Yükseldi
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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'da İspanyol ekibi Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Mücadele SUNEL Arena'da gerçekleştirildi.

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'da İspanyol ekibi Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Salon: SUNEL Arena

Hakemler: Ademir Zurapovic, Yohan Rosso, Gvidas Gedvilas

Tenerife: Giorgi Shermadini 11, Marcelo Huertas 18, Jaime Fernandez 2, Aaron Doornekamp 4, Tim Abromaitis 7, Konstantin Kostadinov, David Kramer 4, Thomas Scrubb 11, Bruno Fitipaldo 7, Ibou Badji 4, Lluis Costa 12

Başantrenör: Txus Vidorreta

Galatasaray : Göksenin Köksal 2, Buğrahan Tuncer 6, Will Cummings 21, Roberts Blumbergs 2, James Palmer Jr. 15, Tyrone Wallace 3, Mike Young 8, Angel Delgado 7, Ebuka Izundu 21, Sadık Emir Kabaca 5

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. Periyot: 24-20 (Tenerife lehine)

Devre: 43-40 (Tenerife lehine)

3. Periyot: 55-64 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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