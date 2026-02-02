Haberler

Galatasaray, Carutasu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Alexia Carutasu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, oyuncunun Galatasaray'ı güçlendirdiğini belirtti.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda milli voleybolcu Alexia Carutasu'nun sözleşme süresini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 22 yaşındaki Rumen asıllı milli pasör çaprazı ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Carutasu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla yeni mukavelesine imza attı.

Başkan Özbek, değerlendirmesinde "Alexia ile Galatasaray daha güçlü oldu. Kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. Aynı zamanda milli takımda da başarılar diyorum. Zaten milli takımda kadın voleybolda çok güzel bir yerdeyiz. İnşallah yapacağımız yatırımlarla Galatasaray'ı daha da yukarılara taşıyacağız. İnşallah güzel bir ve başarılı bir sezon geçirir." dedi.

Alexia Carutasu, sarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu geçirdiğini belirterek "Çok heyecanlıyım. Umarım daha nice sezonlar olur ve gerçekten iyi bir sezon geçiririz ve iyi bir şekilde bitiririz. Her şeyin en iyisinin olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feci ölüm! 15. kattan kendini boşluğa bıraktı

Feci ölüm! 15. kattan kendini boşluğa bıraktı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İslam Memiş tarih verdi
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Feci ölüm! 15. kattan kendini boşluğa bıraktı

Feci ölüm! 15. kattan kendini boşluğa bıraktı
19 yaşındaki Efe Korkut Athletic Bilbao tarihine geçti

19 yaşında İspanyol devinin tarihine geçti
Fenerbahçe'de Kante transferi durdu! Hem de Cristiano Ronaldo yüzünden

Fenerbahçe'de bitti denen transfer durdu! Hem de Ronaldo yüzünden