Galatasaray 2025-2026 Sezonu Yeni Formalarını Tanıttı

Galatasaray 2025-2026 Sezonu Yeni Formalarını Tanıttı
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu için yeni iç saha ve deplasman formalarını PUMA'nın özel tasarımıyla tanıttı. İç saha forması klasik parçalı tasarımını sürdürürken, beyaz deplasman forması UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel olarak hazırlandı.

SÜPER Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formalarını tanıttı.

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 25'inci şampiyonluğu kazanıp, 5'inci yıldızı takan Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı. PUMA'nın Galatasaray için özel tasarladığı iç saha forması, kulübün sembolü haline gelen parçalı tasarımıyla dikkat çekerken; deplasman forması ise 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinden esinlenerek beyaz olarak tasarlandı. Galatasaray'ın forma tanıtım filminde ise Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Mario Lemina gibi futbolcular yer aldı.

İÇ SAHA FORMASI KLASİKLEŞMİŞ PARÇALI

Galatasaray'da her sezon klasik hale gelen parçalı, 2025-2026 sezonunda da iç saha forması olarak çıktı. İç saha formasının ense kısmında yer alan "İlklerin ve Enlerin Takımı" yazısıyla çıkarılan formaya taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

UEFA ŞAMPİYONLUĞUNA ÖZEL DEPLASMAN FORMASI

Sarı-kırmızılı ekibin beyaz deplasman forması 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası zaferinin 25'inci yılına özel olarak çıkarıldı. Formanın ense bölümünde yer alan "23: 19: 32" detayı, Popescu'nun attığı penaltı golündeki anlık saati, dakikayı ve saniyeyi simgeliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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