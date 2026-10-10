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Galatasaray, 13 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü sahasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanla çalışmalar yarın saat 17.00'de sürecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü sahasında İspanya ekibi Barcelona ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, gözünü Barcelona mücadelesine çevirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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