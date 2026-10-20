Galata Spor Kulübü, teknik direktörlüğe Şaban Yıldırım'ı getirdi

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Galata Spor Kulübü, teknik direktörlük görevine Şaban Yıldırım'ın getirildiğini açıkladı

3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Galata Spor Kulübü'nde teknik direktör Özcan Sert'ten boşalan teknik direktörlük görevine Şaban Yıldırım getirildi. Takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, futbolcularla bir araya gelerek toplantı yaptı. Tanışma toplantısında Galata Spor Kulübü Başkan Vekili Emin Selim Akgül ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Şaban Yıldırım'ın teknik ekibinde yardımcı antrenör Vedat Battal, atletik performans antrenörü Yunus Akman ve kaleci antrenörü Tuncay Pamuklar görev yapacak. Yedinci maçlar sonunda topladığı 10 puanla play-offun takipçisi olan Galata Spor Kulübü, tecrübeli teknik adam yönetiminde ligdeki hedefine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı