Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
TRT, Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile Mısır temsilcisi El Ahli arasında oynanacak FIFA Dünya Kulüpler Kupası maçını şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu. Yarın TSİ 03.00'te Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Avrupa devlerinin de boy göstereceği turnuva, 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Yeni formatı ile ilk kez oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de 11 şehirde oynanacak.
ŞİFRESİZ KANALDA
Mısır ekibi El Ahli ve MLS ekibi Inter Miami karşı karşıya gelecek. Mücadele, 15 Haziran Pazar günü TSİ 03.00'te Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.