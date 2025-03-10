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Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, TRT tarafından şifresiz yayınlanacak. İşte bu haftanın şifresiz yayınlanacak karşılaşmaları...

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynanacak. Karşılaşmalar salı ve çarşamba günleri oynanacak. Kazanan takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak.

DEV MAÇLAR ŞİFRESİZ

Haftanın şifresiz yayınlanacak maçları belli oldu.

İşte şifresiz olarak verilecek dev maçlar;

SALI

  • 20.45 Barcelona-Benfica (1-0): TRT Spor
  • 23.00 Bayer Leverkusen-Bayern Münih (0-3): TRT Spor
  • 23.00 Inter-Feyenoord (2-0): tabii spor 1
  • 23.00 Liverpool-PSG (1-0): tabii spor

ÇARŞAMBA

  • 20.45 Lille-Borussia Dortmund (1-1): TRT 1, tabii
  • 23.00 Arsenal-PSV (7-1): tabii spor 1
  • 23.00 Aston Villa-Club Brugge (1-3): TRT 1, tabii
  • 23.00 Atletico Madrid-Real Madrid (1-2): tabii spor
Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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