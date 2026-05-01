Futbol: Trendyol Süper Lig
- Çaykur Rizespor: 1 - TÜMOSAN Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Orhun Aydın Duran
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Augusto, Sowe???????
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Yasir Subaşı, Andzouana, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Arif Boşluk, Svendsen, Gonçalves, Olaigbe
Gol: Dk.16 Jin-Ho Jo (TÜMOSAN Konyaspor), Dk.18 Laçi (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk.27 Jin-Ho Jo (TÜMOSAN Konyaspor), Dk.31 Augusto (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
2. dakikada Sowe'un ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla buluşan Mebude'nin şutu kale direğine çarparak auta çıktı.
9. dakikada Çaykur Rizespor atağında Laçi'nin ceza yayının solundan kaleye yerden gönderdiği şutu savunma engelledi.
16. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Fofana'nın hatalı pasında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Jin-Ho Jo'nun şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 0-1
18. dakikada ev sahibi takım skoru eşitledi. Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazına gönderdiği pasta Sowe topla buluştu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan seken topu takip eden Laçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.