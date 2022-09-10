Ankara haberi... Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2 Spor Haberleri Ankara spor haberi: Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçtan dakikalar 17. dakikada Caner Cavlun'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kuotroumpis'in kafa vuruşunda top sol direğin yanından auta gitti. 22. dakikada Rashad Muhammed'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hamza Gür, meşin yuvarlağı ağlara filelere gönderdi. 0-1 39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim pasında ceza sahası içinde Bekir Karadeniz'in şutu ağlara gitti. 0-2 49. dakikada ceza sahası içinde Levent Ayçiçek'in şutu kaleciden döndü. Dönen topu Atabey Ayçiçek filelere yolladı. 1-2 68. dakikada sol taraftan Levent Ayçiçek'in kullandığı köşe atışında ön direkte Atabey Ayçiçek kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-2 81. dakikada ceza sahası dışından sert vuran Ali Babaei'nin şutu sağ direğe çarparak auta çıktı. Stat: Bandırma 17 Eylül Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Cemal Alpay xx, Ali Can Alp xx, Feridun Daldaş xx Bey Çimento Bandırmaspor: Ioannis Gkelios xx, Fatih Kurucuk xx, Oğuç Kaan Güçtekin x (Remi Jose Michel Mulumba dk. 35 xx), Sedat Şahintürk xx (Levent Ayçiçek dk. 46 xx), Kerim Avcı xx (Dimitros Manos dk. 86 ?), Atabey Çiçek xxx, Georgios Koutroumpis xx, Okan Alkan xx (Berkan Mahmut Keskin dk. 46 x), Caner Cavlun xx, Mehmet Özcan xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Malaly Dembele dk. 65 x) Yedekler: Arda Akbulut, Mustafa Saymak, Mateusz Holownia, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak Teknik Direktör: Mustafa Gürsel Ankara Keçiörengücü: Metin Uçuar xx, Muharrem Cinan xx (Moustapha Camara dk. 80 ?), Aykut Demir xx, Hamza Gür xxx (Ali Babaei dk. 61 x), Abdullah Aydın xx (Erkam Reşmen dk. 61 x), Rashad Muhammed xx (Melih İnan dk. 86 ?), Olasunkanmi İbrahim Olawoyin xx, Mikail Okyar xx, Erhan Kartal xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Bekir Karadeniz xxx (Jurgen Bardhi dk. 80 xx) Yedekler: Kayacan Erdoğan, Melih İnan, Uerdi Mara, Haşim Arda Sarman Teknik Direktör: Taner Taşkın Goller: Atabey Çiçek (dk. 49 ve 68) (Bandırmaspor), Hamza Gür (dk. 22), Bekir Karadeniz (dk. 39) (Ankara Keçiörengücü) Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Fatih Kurucuk (Bandırmaspor), Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü) - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ankara Spor Haberler

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