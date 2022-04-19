Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü: 2-1
Demirören Haber Ajansı - Spor
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STAT: Ümraniye ŞehirHAKEMLER: Yiğit Arslan, Bersan Duran, Emir Eray EyisoyBERKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 78 Hasic), Serkan Göksu (Dk. 89 Atalay Babacan), Mrsic (Dk. 72 Yusuf Gültekin), Del Valle (Dk.
STAT: Ümraniye ŞehirHAKEMLER: Yiğit Arslan, Bersan Duran, Emir Eray EyisoyBERKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 78 Hasic), Serkan Göksu (Dk. 89 Atalay Babacan), Mrsic (Dk. 72 Yusuf Gültekin), Del Valle (Dk. 78 Camara), BammouANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar - Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Solmaz, Hüsamettin Tut (Dk. 82 Hamza Gür), Ackah (Dk. 38 Djibrilla), Uzodimma, Aykut Çeviker, Taşkın Çalış x (Dk. 82 Alhassan), Olawoyin, EzeGOLLER: Dk. 10 Mrsic, Dk. 18 Bammou (Ümraniyespor), Dk. 66 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Alim Öztürk, Glumac, Kartal Kayra (Ümraniyespor), Mehmet Dingil, Ackah, Uzodimma, Fatih Solmaz (Ankara Keçiörengücü)Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Mrsic ve 18'inci dakikada Bammou kaydetti. Deplasman ekibinin tek sayısı ise 66'ncı dakikada Olawoyin'den geldi.
Demirören Haber Ajansı / Spor