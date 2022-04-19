Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü: 2-1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü: 2-1

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü: 2-1

STAT: Ümraniye ŞehirHAKEMLER: Yiğit Arslan, Bersan Duran, Emir Eray EyisoyBERKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 78 Hasic), Serkan Göksu (Dk. 89 Atalay Babacan), Mrsic (Dk. 72 Yusuf Gültekin), Del Valle (Dk.

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Bersan Duran, Emir Eray Eyisoy

BERKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 78 Hasic), Serkan Göksu (Dk. 89 Atalay Babacan), Mrsic (Dk. 72 Yusuf Gültekin), Del Valle (Dk. 78 Camara), Bammou

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar - Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Solmaz, Hüsamettin Tut (Dk. 82 Hamza Gür), Ackah (Dk. 38 Djibrilla), Uzodimma, Aykut Çeviker, Taşkın Çalış x (Dk. 82 Alhassan), Olawoyin, Eze

GOLLER: Dk. 10 Mrsic, Dk. 18 Bammou (Ümraniyespor), Dk. 66 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Alim Öztürk, Glumac, Kartal Kayra (Ümraniyespor), Mehmet Dingil, Ackah, Uzodimma, Fatih Solmaz (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Mrsic ve 18'inci dakikada Bammou kaydetti. Deplasman ekibinin tek sayısı ise 66'ncı dakikada Olawoyin'den geldi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title