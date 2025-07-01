Futbol Dünyasında Hareketli Bir Gün: Transferler ve Törenler
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir FK yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli gelişmeler yaşarken, spor spikeri Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlanacak. Ayrıca, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE
16.00 Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı John Duran İstanbul'a geliyor.
20.00 Sarı-lacivertli kulüp yeni sezon formalarının tanıtımını gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ
10.00 Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çalışmalarla devam edecek.
18.00 Tammy Abraham, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak
BAŞAKŞEHİR FK
18.30 Başakşehir FK yeni sezonun ilk antrenmanını basına açık gerçekleştirecek.
18.40 Teknik direktör Çağdaş Atan basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
SABRİ UGAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
10.30 Hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlenecek.
13.20 Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ndeki cenaze namazının ardından cenazesi Sakarya'ya gönderilecek.
17.10 Sakarya Orhan Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından ünlü spiker toprağa verilecek.
FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI
22.00 Real Madrid - Juventus