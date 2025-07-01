Futbol Dünyasında Hareketli Bir Gün: Transferler ve Törenler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir FK yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli gelişmeler yaşarken, spor spikeri Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlanacak. Ayrıca, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE

16.00 Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı John Duran İstanbul'a geliyor.

20.00 Sarı-lacivertli kulüp yeni sezon formalarının tanıtımını gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ

10.00 Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çalışmalarla devam edecek.

18.00 Tammy Abraham, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak

BAŞAKŞEHİR FK

18.30 Başakşehir FK yeni sezonun ilk antrenmanını basına açık gerçekleştirecek.

18.40 Teknik direktör Çağdaş Atan basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

SABRİ UGAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

10.30 Hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlenecek.

13.20 Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ndeki cenaze namazının ardından cenazesi Sakarya'ya gönderilecek.

17.10 Sakarya Orhan Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından ünlü spiker toprağa verilecek.

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI

22.00 Real Madrid - Juventus

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bakan Yumaklı son durum raporunu paylaştı: 6 yangın devam ediyor

4 ilde yangınlar devam ediyor! İşte en sorunlu bölge
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı

Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu

Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği

Finalden hemen sonra gelen değişim gündem oldu
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.