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Fransız Sporcu Leon Marchand, Michael Phelps'in Dünya Rekorunu Kırdı

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Erkekler 400 metre karışık stilde Michael Phelps'in 2008 yılından bu yana elinde bulundurduğu dünya rekorunu 4.02.50 ile Fransız Leon Marchand kırmayı başardı.

Erkekler 400 metre karışık stilde Michael Phelps'in 2008 yılından bu yana elinde bulundurduğu dünya rekorunu 4.02.50 ile Fransız Leon Marchand kırmayı başardı.

Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Fransız sporcu Leon Marchand dünya rekoru kırdı. Erkekler 400 metre karışıkta 4.02.50'lik derecesiyle Fransız Leon Marchand, Michael Phelps'in 2008 yılından bu yana sahibi olduğu dünya rekorunu kırmayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Michael Phelps Dünya Leon Spor Haberler

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