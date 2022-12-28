Forvet ve stoper transferi bekleyenler çok şaşıracak! Jorge Jesus'un bambaşka bir isteği var

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Hatayspor'u yenerek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertlilerin, Ajax ile sözleşmesini fesheden Daley Blind için devreye girdiği iddia edildi. 32 yaşındaki sol beke Real Sociedad ve Antwerp'in de ilgisi olduğu ifade ediliyor.

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

ALIOSKI VE LINCOLN YETERSİZ

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper ve forvet takviyesi yapmak istiyordu. Ancak Jorge Jesus'un Alioski'den memnun olmadığı ve Lincoln'ü sol bek pozisyonunda yetersiz bulması sonrası sarı-lacivertliler, sol bek transferi yapmak için harekete geçti.

DALEY BLIND SÜRPRİZİ

Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile boy gösteren ve Katar dönüşü Ajax ile sözleşmesini fesheden Daley Blind, sarı-lacivertlilerin sol bek listesinin başında yer alıyor. Real Sociedad ve Antwerp'in de Blind'e ilgisi olduğu bilinirken, 32 yaşındaki futbolcunun son kararının ne olacağı merakla bekleniyor.