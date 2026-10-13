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Formula 1, Ruanda ile 10 yıllık anlaşmayla 2030'lu yıllarda Afrika'ya dönüyor

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Formula 1, Ruanda ile imzalanan 10 yıllık anlaşmayla 2030'lu yılların başlarından itibaren Afrika Grand Prix'sini takvimine ekleyecek. Ruanda'nın Bugesera bölgesinde inşa edilecek pistte yapılacak ilk yarışla F1, 1993'ten sonra ilk kez Afrika kıtasına dönecek.

Afrika Grand Prix'si, 2030'lu yılların başlarından itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine dahil edilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Formula 1'in Ruanda ile imzalanan 10 yıllık anlaşmayla 1993'ten sonra ilk kez Afrika kıtasına döneceği belirtildi.

Uzun vadeli anlaşma kapsamında ülkedeki ilk yarışın, Ruanda'nın Bugesera bölgesinde inşa edilecek ve tamamlanması 2030'lu yılları bulacak pistte gerçekleştirileceği ifade edildi.

Afrika kıtasındaki son F1 yarışı, 1993 yılında Güney Afrika'da düzenlenmişti. Fransız Alain Prost, yarışı Brezilyalı Ayrton Senna'nın önünde birinci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA
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