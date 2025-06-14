Formula 1 Kanada Grand Prix'sine Hazır

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın onuncu etabı Kanada Grand Prix'si, Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sıralama turları bugün ve yarış yarın TSİ 21.00'de başlayacak. McLaren pilotları şu ana kadar dominasyonu elinde tutuyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun onuncu etabı Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün TSİ 23.00, yarış ise yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren pilotları Oscar Piastri 5 kez, Lando Norris ise 2 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Kanada Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 186 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 137

4. George Russell (Büyük Britanya): 111

5. Charles Leclerc (Monako): 94

Takımlar:

1. McLaren: 362

2. Ferrari: 165

3. Mercedes: 159

4. Red Bull: 144

5. Williams: 54

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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