Haberler

Formula 1'de sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'si bu hafta sonu koşulacak.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1'de sezonun 17. yarışı bu hafta sonu Singapur Grand Prix'siyle yapılacak. 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde koşulacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 11 Ekim Pazar TSİ 15.00'te başlayacak.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Singapur Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 17. yarışı Singapur'da düzenlenecek. Singapur Grand Prix'si, 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış da 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Singapur'da ayrıca sezonun 6. ve son sprint yarışı yapılacak.

İlk olarak 2008 yılında burada düzenlenen yarışta en hızlı turu 2025 yılında 1: 33.808 derecesiyle Lewis Hamilton attı. Singapur'da geçtiğimiz yıl buradaki yarışta ise George Russell damalı bayrağı ilk gören pilot oldu.

Sezonda geride kalan 16 yarışta Kimi Antonelli 8, George Russell 3, Lando Norris 2, Charles Leclerc, Lewis Hamilton ve Max Verstappen de 1'er kez kazandı.

Singapur Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 320 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 236 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 214 puan

4 - Charles Leclerc (Monako): 191 puan

5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 188 puan

5 - Max Verstappen (Hollanda): 188 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 556 puan

2 - Ferrari: 405 puan

3 - McLaren: 316 puan

4 - Red Bull: 298 puan

5 - Racing Bulls: 90 puan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Trump'tan Musk'a övgü yağmuru: Zamanımızın Thomas Edison'udur

Bir dargın bir barışık olduğu isme övgüler yağdırdı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

Bu çanta için 1 yıl bekledi, 450 bin lira ödedi: Henüz hiç kullanmadı!
Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti

Korku filmi değil gerçek!
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Savaşa bir ülke daha dahil oldu
Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı

"Yapmayın, istemiyorum" diyerek bütün takımı uyardı
İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular

Pansiyonda esrarengiz ölümler! Ekipler böyle müdahale etti
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor

TikTok'ta mide bulandıran yayın! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor
Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....