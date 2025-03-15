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Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Lando Norris Kazandı

Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Lando Norris Kazandı
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Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde McLaren'in pilotu Lando Norris, 1:15.096'lık derecesiyle pole pozisyonunu elde etti. Oscar Piastri ikinci, Max Verstappen ise üçüncü sıradan yarışa başlayacak.

Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu sürücüsü Lando Norris kazandı.

Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde sıralama turları, 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde gerçekleştirildi. McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris 1: 15.096'lık derecesiyle pole pozisyonun sahibi oldu. McLaren'den Oscar Piastri ikinci, Red Bull'dan da son şampiyon Max Verstappen yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Mercedes'ten, Ferrari'ye geçen Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise 8. sıradan start alacak.

Avustralya Grand Prix'si yarın TSİ 07.00'de yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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