Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler

Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası son 16 turu maçında Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Inter, turnuvaya veda etti.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası son 16 turu maçında Fluminense ile Inter karşı karşıya geldi. Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçı Fluminense, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

İKİ GOLLE TARİHİ BAŞARI

Fluminense'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada German Cano ve 90+3'te Hercules kaydetti. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Bu sonuçla birlikte Fluminense, Inter'i turnuvadan saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. İtalyan devi Inter, turnuvaya veda etti. Fluminense'nin çeyrek finaldeki rakibi Manchester City - Al Hilal eşleşmesinin galibi olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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