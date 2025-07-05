Fluminense, Al Hilal'i 2-1 Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Fluminense, Al Hilal'i 2-1 Geçerek Yarı Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Fluminense, Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Galibiyeti getiren goller Matheus Martinelli ve Hercules'ten geldi.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final turunda Fluminense, Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

ABD'nin Orlando kentinde Brezilya temsilcisi Fluminense ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi. Fluminense, rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Brezilya ekibine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Matheus Martinelli ve 70. dakikada Hercules atarken, Al Hilal'in tek golü ise 51. dakikada Marcos Leonardo'dan geldi.

Fluminense, yarı finalde Palmeiras - Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu

Bayrak çekildi! İşte Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.