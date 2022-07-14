FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Tayland: 1 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin son yarı finalisti Filenin Sultanları oldu. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin son yarı finalisti Filenin Sultanları oldu. Çeyrek finallerin son maçının kazananı, Tayland'ı 3-1'lik set üstünlüğü ile mağlup eden Türkiye, ayrıca son yarı finalist oldu. Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz'da Ankara Spor Salonunda oynanacak. Salon: Ankara Spor Salonu Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Rene Karina Noemi (Arjantin) Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu Tayland: Guedpard Pornpun, Moksri Cahtchu-on, Bundesak Jarasporn, Kokram Pimpichaya, Kongyot Ajcharaporn, Bamrungsuk Hattaya (Pannoy Piyanut, Boonlert Tichaya, Pairoj Supattra, Janthawisut Sasipapro, Sooksod Thanacha, Manajki Sirima Setler: 23-25, 25-15, 25-18, 25-21 Süre: 101 Dakika (25, 27, 23, 26) (Evren Doğru - Muhammed Musab Gümüşer - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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