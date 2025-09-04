Haberler

Filenin Sultanları tarih yazıyor! Yarı finaldeyiz

Güncelleme:
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası Çeyrek Final maçında ABD'yi 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile karşı karşıya geldi.

SULTANLAR ABD'Yİ BOZGUNA UĞRATTI

Tayland'da oynanan maçı kazanan taraf 3-1'lik skorla Filenin Sultanları oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 25-15, 22-25, 25-14 ve 25-23 şeklinde sona erdi.

YARI FİNALE YÜKSELDİK

Milliler, bu sonuçla birlikte 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

SIRADAKİ RAKİBİMİZ JAPONYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi Japonya oldu. Yarı finalin bir diğer ayağında İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Boş spor , gereksiz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Bos insanlara göre değil zaten sen üzerime alınma

yanıt0
yanıt0
Yorum Beğen1
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Demir:

Bu takımı hiç sevmedim. Bugün ABDyi destekledim olmadı. Sonraki maçta başarılar Japonya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFethi Tilki:

boş olan sensin boş olan o beynin taşıma yük oluyor sana

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElkin Kuset:

Bu kisir politikadan, biktik usandik. Sultanlarimiz sayesinde yuzumuz biraz guluyor…

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
