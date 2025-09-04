Filenin Sultanları tarih yazıyor! Yarı finaldeyiz

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile karşı karşıya geldi.

SULTANLAR ABD'Yİ BOZGUNA UĞRATTI

Tayland'da oynanan maçı kazanan taraf 3-1'lik skorla Filenin Sultanları oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 25-15, 22-25, 25-14 ve 25-23 şeklinde sona erdi.

YARI FİNALE YÜKSELDİK

Milliler, bu sonuçla birlikte 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

SIRADAKİ RAKİBİMİZ JAPONYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi Japonya oldu. Yarı finalin bir diğer ayağında İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek.