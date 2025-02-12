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FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

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Uluslararası futbol kurallarını belirleyen IFAB, VAR sisteminin saha içinde daha da etkin olmasını istedi. Mevcut sistemde VAR'ın ikinci sarı karttan oyundan atılan oyuncuya müdahale edememesi ve köşe vuruşlarına karışamaması gibi durumlar değiştirilecek. IFAB'ın bu talebi FIFA tarafından olumlu karşılandı ve 1 Mart'ta Zürih'te yapılacak toplantı öncesi sinyaller verildi.

Uluslararası futbol kurallarını belirleyen IFAB, FIFA ile görüşerek ilginç bir talepte bulundu. VAR sistemini genişletip, geliştirmek isteyen IFAB, teknolojinin saha içine daha da karışmasını istediğini söyleyerek FIFA'yı ikna etti.

VAR HER ŞEYE KARIŞACAK

Şu anda bulunan mevcut sistemde ikinci sarı karttan oyundan atılan oyuncuya VAR müdahale edemiyordu. IFAB, bu sistemin değiştirilip VAR'ın karışması ve uyarılarda bulunması konusunda FIFA'yı ikna etti. Bir diğer konu ise köşe vuruşları. VAR'ın artık köşe vuruşlarına dahi karışabileceği konusu FIFA'ya önerildi. FIFA, bu konuya da sıcak baktığını IFAB'a bildirerek 1 Mart'ta Zürih'te yapılacak toplantı öncesi sinyalleri verdi.

"ARTIK MAÇLARDA HAKEM OLMAYACAK"

IFAB ve FIFA'nın yaptığı bu görüşmenin ardından futbolseverler, 'maçlarda artık hakem olmayacak' şeklinde yorumlar yaptı.

FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıayhan buyuk:

Nasıl yani gs bir oyuncu eksik mi oynayacak?

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Haber YorumlarıStevie Wonder:

Maç soğuyacak ama doğru karar.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Dört büyükler için Çember her geçen gün daralıyor....!

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Zaten sahada hakem yokki Ligimizde hakem olanların çoğu sarı kırmızı renkli Ajanlar.

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Top da olmasın. Sanal olarak oynasinlar

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Haber YorumlarıBayram AKINCI:

sensör teknolojisi okadar gelişmişken sadece bir mıknatıs parçasının gramponlara ,futbol topuna ve saha çizgilerine yerleştirilerek bir dünya karara bilgisayar düdük çalabilecekken oraya kainatta hatanın temel kaynağı olan insanı koymanın asıl sebebi işi yoruma burakıp istenilen yere çekip bahis sektörüne hizmet etmekten başka bişey değil... bu üç büyük beş büyük dinlemez haa... bahsi kimin kazanması nasıl kazanması lazımsa ona göre şekil alır... kimlerin kaybetmesi gerekiyorsa ona göre ayarrrr

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Haber Yorumlarıözkan akgül:

kavga çıkarsa kim ayıracak

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