Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 112 - Manchester Basketball: 71

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 112 - Manchester Basketball: 71
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Europe Cup F Grubu’nda mücadele eden Kocaeli ekibi Körfez Basket evinde İngiliz ekibi Manchester Basketball’u 112-71 mağlup etti.

FIBA Europe Cup F Grubu'nda mücadele eden Kocaeli ekibi Körfez Basket evinde İngiliz ekibi Manchester Basketball'u 112-71 mağlup etti.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Dariusz Zapolski, Alessandro Perciavalle, Dimitar Georgiev

Körfez Basket: Boe Buie 16, Johnny Davis 24, Berk Can Akın 9, Oscar Cluff 26, Alexander Reese 12, Mert Akay 4, Matt Mitchell 2, Atahan Demirtaş, Efe Sarıca 1, Altan Çamoğlu 2, Paulius Danusevicus 16

Başantrenör: Serhan Kavut

Manchester Basketbol: Ciaran Sandy 5, Keon Thompson 6, Luke Nelson 14, Kayne Henry 5, Duke Shelton 7, Jonathon Brown 2, Elijah Walsh 2, Brandon Mitchell-Day 14, Chandler Pigge 9, Charlie Williams 4, Matt Nicholson 3

Başantrenör: Antonie Gerrard Broxsie

1. Periyot: 25-17

Devre: 53-40

3. Periyot: 82-58

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
OpenAI CEO'suna kız kardeşinden ağır suçlama gelmişti! Mahkemeden kritik karar

Suçlama hayli ağırdı! OpenAI CEO'su hakkında mahkemeden kritik karar
2,1 milyar dolar borcu var! Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu

2,1 milyar dolar borcu var!Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu
St. Petersburg zirvesinden ilk somut adım: 40 bin ton motorin taşıyan tanker yola çıkıyor

Putin muslukları açtı: Tankerler yola çıkıyor
Tekirdağ'da işletmeci, MESEM öğrencisini oto tamirhanesinde darbetti

MESEM öğrencisine tamirhanede dehşeti yaşattı
Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor

Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor
Silah sesleri üzerine eve girdiler! Karşılaştıkları manzara korkunç

Silah sesleri üzerine eve girdiler! Karşılaştıkları manzara korkunç
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Kızının nikahına davet etti

Kılıçdaroğlu'na Bakan Tekin'den dikkat çeken ziyaret
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın imzayı atıyor

Sergen Yalçın imzayı atıyor