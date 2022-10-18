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FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal Yunanistan paylaşımı! Bayrağa sarılıp fotoğraf çektirdi

Spor Haberleri

FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal Yunanistan paylaşımı! Bayrağa sarılıp fotoğraf çektirdi

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Türkiye ile son dönemde büyük gerilim yaşayan Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip, kalp emojisi ile birlikte paylaştı.

ABD Basketbol Ligi NBA'de oynayan Enes Kanter Freedom, Yunanistan'dan paylaşım yaptı. FETÖ'cü Kanter, bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.

KALP VE YUNANİSTAN BAYRAĞI EMOJİSİ EKLEDİ

Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı. İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu düştüğü fotoğraflara Kanter, kalp ve Yunanistan bayrağı emojisi de ekledi.

FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal Yunanistan paylaşımı! Bayrağa sarılıp fotoğraf çektirdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Yunanistan'da katıldığı bir programda, Yunan televizyonuna da röportaj veren Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Yunanistan Atina Spor Haberler

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Yorumlar (1)

ahmet örnek:

bu kadarda olmaz adi herif.

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