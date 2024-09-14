Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da Premier Lig'deki İlk Maçına Çıktı
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion formasıyla Ipswich Town karşısında Premier Lig'deki ilk maçına çıktı. 68. dakikada oyuna giren Kadıoğlu, yaklaşık 1 ay aradan sonra sahaya döndü.
İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion sahasında Ipswich Town'u konuk etti. Ferdi Kadıoğlu mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 68'inci dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Sakatlığı nedeniyle Galler ve İzlanda ile oynanan milli maçların kadrosuna dahil edilmeyen Ferdi Kadıoğlu, yaklaşık 1 aylık aranın ardından bir karşılaşmada görev aldı.