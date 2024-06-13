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Fenerbahçeli basketbolcu Tarık Biberovic Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray'a küfretti

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Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu Tarık Biberovic, şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a küfür etti. Şampiyonluk kutlamaları sırasında video çeken Biberovic'in 'Şinanay' şarkısını söylerken Galatasaray'a küfür etmesi, Galatasaray taraftarlarından tepki çekti. Sosyal medyada bazı Galatasaray taraftar hesapları, Biberovic'e tepki göstererek Türkiye Basketbol Federasyonu'nu etiketledi ve oyuncunun ceza alması gerektiğini savundu.

Dün akşam Anadolu Efes'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun 23 yaşındaki basketbolcusu Tarık Biberovic, Galatasaray'a küfür etti.

GALATASARAY'A KÜFRETTİ

Bir arabada video kaydı alan genç basketbolcu Tarık Biberovic ise ezeli rakibi Galatasaray'a küfür etti. "Şinanay da yavrum şina şina nay, ...... Galatasaray" sözlerini bağırarak söyleyen basketbolcuya Galatasaray taraftarlarından tepki geldi.

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyadaki bazı Galatasaray taraftar hesapları, Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic'e tepki gösterdi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nu etiketleyen taraftarlar oyuncunun ceza alması gerektiğini savundu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Mehmet Ceylan:

Sizin hocanız da küfrederken keşke böyle ceza deseydiniz, adil olurdu o zaman değil mi?

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Barış O. B.:

Bu oyuncu için yırtınan Gs'liler, sizin hoca içinde aynı şikayet, ceza vs. aynı şekilde geçerli mi? Bakalım ne kadar samimisiniz

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Ömerbuse Ugur:

Takim ne ki topcusu ??ne olsun

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