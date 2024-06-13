Fenerbahçeli basketbolcu Tarık Biberovic Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray'a küfretti

Dün akşam Anadolu Efes'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun 23 yaşındaki basketbolcusu Tarık Biberovic, Galatasaray'a küfür etti.

GALATASARAY'A KÜFRETTİ

Bir arabada video kaydı alan genç basketbolcu Tarık Biberovic ise ezeli rakibi Galatasaray'a küfür etti. "Şinanay da yavrum şina şina nay, ...... Galatasaray" sözlerini bağırarak söyleyen basketbolcuya Galatasaray taraftarlarından tepki geldi.

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyadaki bazı Galatasaray taraftar hesapları, Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic'e tepki gösterdi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nu etiketleyen taraftarlar oyuncunun ceza alması gerektiğini savundu.