Fenerbahçe'yi yenen Konyaspor, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı! Maç sonu olay paylaşım
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Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla, Süper Lig tarihinde ilk kez sarı-lacivertlileri üst üste iki iç saha maçında da yenmiş oldu. Maç sonu Konyaspor, bu duruma ithafen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez!" ifadelerini kullandı.
Konyaspor, stadının zemininde yaşanan problemler nedeniyle Eskişehir'de karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle bir ilke imza attı.
KONYASPOR İLKİ BAŞARDI
Opta verilerine göre Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk defa rakibi karşısında üst üste iki iç saha galibiyeti aldı.
"ZAMAN DEĞİŞİR, MEKAN DEĞİŞİR, TARİFE DEĞİŞMEZ"
Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye karşı ilki başaran Konyaspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu duruma gönderme yaparak, "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez!" ifadelerini kullandı.