Fenerbahçe'yi yenen Konyaspor, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı! Maç sonu olay paylaşım

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla, Süper Lig tarihinde ilk kez sarı-lacivertlileri üst üste iki iç saha maçında da yenmiş oldu. Maç sonu Konyaspor, bu duruma ithafen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez!" ifadelerini kullandı.