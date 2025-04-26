Fenerbahçe, yeni stadyum projesini tanıttı

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Saat 10:30'da başlayan toplantıda Sarı-lacivertli camia, Ülker Stadyumu'nun yenileme projesini ve yeni halini tanıtıma sundu.

'KAPASİTE YÜKSELTİLECEK'

Asbaşkan Hamdi Akın, yaptığı açıklamada stadyumun kapasitesinin artırılacağını söyleyerek yeni kapasitenin 64 bin 160 olacağını dile getirdi. Hamdi Akın, ayrıca emlak ve arsalarla ilgili projelerini anlatarak Maltepe Tesisleri, Dereağzı Tesisleri, Ataşehir Arazisi ve Kenan Evren Lisesi'nde de yeni projeler olacağını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin yeni stadyum projesinin görüntüleri;