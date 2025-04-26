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Fenerbahçe, yeni stadyum projesini tanıttı

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Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadyumu'nun yenileme projesini duyurdu ve yeni halini gösterdi. Stadyumun yeni kapasitesi, inşaatın tamamlanmasının ardından 64 bin 160 olacak.

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Saat 10:30'da başlayan toplantıda Sarı-lacivertli camia, Ülker Stadyumu'nun yenileme projesini ve yeni halini tanıtıma sundu.

'KAPASİTE YÜKSELTİLECEK'

Asbaşkan Hamdi Akın, yaptığı açıklamada stadyumun kapasitesinin artırılacağını söyleyerek yeni kapasitenin 64 bin 160 olacağını dile getirdi. Hamdi Akın, ayrıca emlak ve arsalarla ilgili projelerini anlatarak Maltepe Tesisleri, Dereağzı Tesisleri, Ataşehir Arazisi ve Kenan Evren Lisesi'nde de yeni projeler olacağını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin yeni stadyum projesinin görüntüleri;

Fenerbahçe, yeni stadyum projesini tanıttı

Fenerbahçe, yeni stadyum projesini tanıttı

Fenerbahçe, yeni stadyum projesini tanıttı

Fenerbahçe, yeni stadyum projesini tanıttı
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

arsızlık, fb. ne halde adamların uğraştığı şeye bak

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Haber YorumlarıSahi:

Aynısı zaten

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

ver fb marşını ... sene sonunda ne yapsanız da Galatasarayımızın şampiyonluğunu gündemden düşürseniz onu düşünün bence Aziz Yıldırım iyi bilirdi o işleri.

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Haber YorumlarıSer_hat:

LA olum sadece gs maçında dolduracağınız maç için mi 64 bin kişilik.

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