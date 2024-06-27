Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ikinci antrenmanına salonda "core" çalışarak başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas ve taktiksel çalışmalar yapan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık koşuları ile noktaladı.

Bugün sağlık kontrollerinden geçen Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de kampa katıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştirilecek antrenmanla sürdürecek.