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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferlerden Dusan Tadic de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İdman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışmaları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde ikinci antrenmanı yapacak.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferlerden Dusan Tadic de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Haberler

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