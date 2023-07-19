Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferlerden Dusan Tadic de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İdman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışmaları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde ikinci antrenmanı yapacak.