Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah yapılan günün ilk idmanıyla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular 2 gruba ayrıldı. Sezon açılışından bu yana takımda yer alan oyuncuların bulunduğu grup salonda kuvvet dayanıklılık çalışması yaptı. Milli takımlarından dönen futbolcular ise izokinetik ve groin bar testlerine tabi tutuldu. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah yapılan günün ilk idmanıyla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular 2 gruba ayrıldı. Sezon açılışından bu yana takımda yer alan oyuncuların bulunduğu grup salonda kuvvet dayanıklılık çalışması yaptı. Milli takımlarından dönen futbolcular ise izokinetik ve groin bar testlerine tabi tutuldu. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023