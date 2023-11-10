Fenerbahçe'ye neler oluyor? Avrupa'da ilki yaşadı

Süper Lig'de Trabzonspor'a mağlup olup 19 maçlık serisini bitiren Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de Ludogorets'e mağlup olarak bu sezon bir ilki yaşadı. 2 maçlık kötü bir seri yakalayan sarı-lacivertliler, bu sezon 10 karşılaşmaya çıktığı Avrupa'da ilk kez bir devreye yenik durumda girdi.

Süper Lig'in ardından Konferans Ligi'nde de kayıp yaşayan Fenerbahçe, Avrupa'da bu sezon bir ilki yaşadı.

İLK KEZ DEVREYE GERİDE GİRDİ

Ludogorets maçının ilk yarısını geride kapayan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir Avrupa maçında devreyi geride kapattı. Sarı-lacivertliler ayrıca 2-0'lık sonuçla sahadan mağlup ayrılarak bu sezon ilk kez bir Avrupa maçında yenildi.

4 MAÇTA İKİNCİ YARIYA ÖNDE BAŞLADI

Fenerbahçe daha önce oynadığı 9 karşılaşmanın 5'inde devre arasına beraberlikle gitti. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 4'ünde ise ikinci yarıya önde başlamıştı.